Отважная Русалочка: сибирячка спустилась в аквариум с акулами

СЕГОДНЯ 07:48 2019-04-25T07:48:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске спортсменка-синхронистка не побоялась залезть в огромный аквариум с опасными рыбами ради красивых кадров.

— Фотосессия была буквально позавчера, 23 апреля. Это был большой и сложный процесс, в котором участвовало много людей. Придумали все модельеры сестры Мартьяновы, которые и сшили русалочий хвост из чешуек. Потом мы искали профессиональную спортсменку, которая сможет выдержать около часа в ледяной воде — с этим нелегким делом справилась синхронистка Мария Савченко. Нашли визажиста, который придумал специальный макияж, чтобы он не смывался и не разъедался морской водой. А чтобы был красивый свет на фото, воду специально фонарями подсвечивали, поскольку там нельзя делать фото со вспышками, — рассказала о процессе «КП» — Новосибирск» фотограф Жанна Самуйлова.

Она отметила, что условия для модели были очень тяжелые.

— Там же в масках плавают, а наша девушка с распущенными волосами и без маски, естественно. Целый час ей пришлось нырять, кружиться, позировать, обнимать рыб, улыбаться в холодной соленой воде аквариума. К концу фотосессии у нашей Русалочкой, были красные глаза от соленой воды, — поделилась Жанна, добавив, что Русалочку от рыб охраняли специальные люди в океанариуме, поскольку в этом большом аквариуме разные рыбы плавали, акулы, например.

По ее словам, рыбы в целом были дружелюбны, а две небольшие акулы даже играли с Русалочкой, так что все остались довольны результатом и красивыми фото.

Фотографии похожи на иллюстрации к сказке. Фото: instagram.com/zsamuylova.

ИСТОЧНИК KP.RU