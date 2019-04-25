2019-04-25T07:48:38+03:00
Общество

Отважная Русалочка: сибирячка спустилась в аквариум с акулами

Сказочную фотосессию провели в новосибирском океанариуме
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Девушка провела около часа в ледяной воде в окружении рыб. Фото: instagram.com/zsamuylova.Девушка провела около часа в ледяной воде в окружении рыб. Фото: instagram.com/zsamuylova.
Изменить размер текста:

В Новосибирске спортсменка-синхронистка не побоялась залезть в огромный аквариум с опасными рыбами ради красивых кадров.

— Фотосессия была буквально позавчера, 23 апреля. Это был большой и сложный процесс, в котором участвовало много людей. Придумали все модельеры сестры Мартьяновы, которые и сшили русалочий хвост из чешуек. Потом мы искали профессиональную спортсменку, которая сможет выдержать около часа в ледяной воде — с этим нелегким делом справилась синхронистка Мария Савченко. Нашли визажиста, который придумал специальный макияж, чтобы он не смывался и не разъедался морской водой. А чтобы был красивый свет на фото, воду специально фонарями подсвечивали, поскольку там нельзя делать фото со вспышками, — рассказала о процессе «КП» — Новосибирск» фотограф Жанна Самуйлова.

Она отметила, что условия для модели были очень тяжелые.

— Там же в масках плавают, а наша девушка с распущенными волосами и без маски, естественно. Целый час ей пришлось нырять, кружиться, позировать, обнимать рыб, улыбаться в холодной соленой воде аквариума. К концу фотосессии у нашей Русалочкой, были красные глаза от соленой воды, — поделилась Жанна, добавив, что Русалочку от рыб охраняли специальные люди в океанариуме, поскольку в этом большом аквариуме разные рыбы плавали, акулы, например.

По ее словам, рыбы в целом были дружелюбны, а две небольшие акулы даже играли с Русалочкой, так что все остались довольны результатом и красивыми фото.

Фотографии похожи на иллюстрации к сказке. Фото: instagram.com/zsamuylova.

Фотографии похожи на иллюстрации к сказке. Фото: instagram.com/zsamuylova.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рядом миска и ее игрушки: в лифте многоэтажки нашли собаку с удавкой на шее
Новосибирцам рассказали о нововведениях на рынке новостроек
У жителя Новосибирска угнали иномарку за 3,5 миллиона рублей
Страшно красиво: под Новосибирском сняли видео с черным торнадо
Пырнул и скрылся: новосибирская полиция ищет вооруженного ножом мужчину
ДТП на «ЦРВ»: 3-летняя девочка с самокатом оказалась под колесами кроссовера на Первомайке
Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Погода на день в Новосибирске: 25 апреля будет дождливо и тепло
«Танцует лучше, чем темнокожие»: сибирячка в «бабушкином» белье восхитила иностранцев
Попали в засаду: ГИБДД Новосибирска забрала у должников четыре автомобиля
18 мая - Ночь музеев в Музее смерти
Синхронно бабахнули: в Новосибирске военные отрепетировали озвучку праздничного фейерверка
Шведы, что же вы наделали: палец маленькой сибирячки застрял в игрушке из IKEA
Демонстрация намерений: строителей новосибирских дорог ждет жесткий контроль
А вдруг пожар: в Краснообске закрыли работавшую с нарушениями «Марию-Ра»
Три семьи остались на улице: следователи разбираются в причинах крупного пожара под Новосибирском
Теперь шантажируют тренера: в Федерации художественной гимнастики прокомментировали скандал с плохими школьными туалетами