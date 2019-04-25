2019-04-25T05:17:22+03:00
Происшествия

Пырнул и скрылся: новосибирская полиция ищет вооруженного ножом мужчину

Ссора между двумя прохожими на автовокзале закончилась поножовщиной
Надежда ЯРКОВА
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Напавший с ножом мужчина попал на камеру видеонаблюдения. Фото и видео: МВД по Новосибирской области.Напавший с ножом мужчина попал на камеру видеонаблюдения. Фото и видео: МВД по Новосибирской области.
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Из новосибирской больницы в полицию поступило сообщение о совершенном на Красном проспекте ночью преступлении.

— 23 апреля в 00:37 ночи на остановке общественного транспорта «Автовокзал» неизвестный мужчина во время конфликта с прохожим ударил его ножом в грудную клетку, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен с ножевым ранением в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

С места преступления полицейским удалось изъять запись камеры видеонаблюдения, на которые и попал подозреваемый.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в отдел полиции №2 «Железнодорожный» по телефонам: 232-21-11, 232-20-95, 232-20-96, 8 952 948 43 99. Конфиденциальность гарантируется.

Напавший на автовокзале с ножом мужчина - розыск..

ИСТОЧНИК KP.RU

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