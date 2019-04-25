Пырнул и скрылся: новосибирская полиция ищет вооруженного ножом мужчину
Из новосибирской больницы в полицию поступило сообщение о совершенном на Красном проспекте ночью преступлении.
— 23 апреля в 00:37 ночи на остановке общественного транспорта «Автовокзал» неизвестный мужчина во время конфликта с прохожим ударил его ножом в грудную клетку, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен с ножевым ранением в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
С места преступления полицейским удалось изъять запись камеры видеонаблюдения, на которые и попал подозреваемый.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в отдел полиции №2 «Железнодорожный» по телефонам: 232-21-11, 232-20-95, 232-20-96, 8 952 948 43 99. Конфиденциальность гарантируется.
Напавший на автовокзале с ножом мужчина - розыск..
ИСТОЧНИК KP.RU