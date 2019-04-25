2019-04-25T03:31:46+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 25 апреля будет дождливо и тепло

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 25 апреля
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем возможен небольшой дождь.Сегодня днем возможен небольшой дождь.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет тепло до плюс 15 градусов, ожидаются небольшие дожди.

— В четверг, 25 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшой дождь. Температура днем составит плюс 13-15 градусов, к ночи опустится до плюс 3-5 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, днем по западу местами умеренные дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 11-16 градусов, по западу до плюс 5-10 градусов, ночная составит 0 — плюс 5 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 15 градусов днем и до плюс 4 градусов ночью. В последующие дни дождливая погода сохранится, при этом по-прежнему будет тепло до плюс 12 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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