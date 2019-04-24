Попали в засаду: ГИБДД Новосибирска забрала у должников четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 19:37 2019-04-24T19:37:13+03:00

Полицейские вместе с приставами провели операцию «Дебитор» - они наказывали тех, кто вовремя не платит по счетам

Изменить размер текста: A A

Новосибирская автоинспекция встряхнула должников. В городе прошла операция «Дебитор» - полицейские вместе с приставами искали тех, кто числится в должниках.

- Инспектора ГИБДД выявляли водителей, которые не выплачивают административные штрафы в срок. Они привлекаются по статье 20.25 административного кодекса, - сообщил Радио «Комсомольская правда» инспектор пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков.

Эта статья – «Уклонение от исполнения административного наказания». Предполагает от штрафа до ареста и обязательных работ. А некоторым новосибирским должникам пришлось расстаться с автомобилями.

- Мероприятие проходило вместе с судебными приставами, которые по своим базам проверяли на различные задолженности. В том числе – алименты и кредитные долги. В итоге было изъято четыре автомобиля. У одного из водителей задолженность достигала более полумиллиона рублей, - рассказал Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU