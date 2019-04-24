Синхронно бабахнули: в Новосибирске военные отрепетировали озвучку праздничного фейерверка

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-24T13:23:24+03:00

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На берег Оби военные Центрального округа выкатили гаубицы Д-30, а также установки 2А85 на базе «КАМАЗа». Залп орудий был дан в качестве тренировки перед 9 Мая, участники отработали слаженность и синхронность при пуске залпов и салютов.

— В День Победы гаубицы Д-30 традиционно дадут три залпа утром во время исполнения гимна. Потом их перекатят на пляж Наутилус, где залпы произведут вновь во время салюта, чтобы озвучить фейерверк, — рассказали в Центральном военном округе.

Во время салюта на месте будет работать около 40 военных, привлекут 15 спецмашин. Всего в праздничном светозвуковом шоу используют 180 холостых зарядов для гаубиц и 600 зарядов для салюта.

Орудия Д-30 были разработаны в начале 1960-х, это самая массовая артиллерийская система советской армии. Сегодня гаубицы этого вида стоят на вооружении многих стран мира.

Военные отработали синхронность действий. Фото: пресс-служба ЦВО

ИСТОЧНИК KP.RU