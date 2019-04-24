Шведы, что же вы наделали: палец маленькой сибирячки застрял в игрушке из IKEA
Четырехлетняя девочка слишком увлеклась игрой, ребенок собирал деревянную железную дорогу, купленную в известном магазине шведского бренда IKEA . Случайно палец ребенка попал в отверстие для крепления, там и застрял. Самостоятельно родители не смогли снять деталь, пришлось вызывать спасателей.
— В первую очередь успокоили маму и осмотрели руку девочки. Спасатели аккуратно надпилили деревянную деталь, отломили кусочек и освободили пальчик ребенка. Вся спасательная операция заняла несколько минут, после чего девочка была передана матери, в медицинской помощи она не нуждалась, — рассказывают в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
Родителям напоминают: детали с маленькими отверстиями детям лучше не давать, они могут быть опасны. Если ребенок все-таки где-то застрял, паниковать не стоит, нужно попробовать самостоятельно вызволить застрявшую часть тела или вызвать спасателей по телефонам: 112, 051, (383)0231-06-49.
Палец ребенка застрял в икеевской игрушке..
ИСТОЧНИК KP.RU