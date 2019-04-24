2019-04-24T12:36:56+03:00
Происшествия

Шведы, что же вы наделали: палец маленькой сибирячки застрял в игрушке из IKEA

Ребенка спасали с помощью плоскогубцев
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Палец девочки застрял в деревянной игрушке. Фото: МАССПалец девочки застрял в деревянной игрушке. Фото: МАСС
Изменить размер текста:

Четырехлетняя девочка слишком увлеклась игрой, ребенок собирал деревянную железную дорогу, купленную в известном магазине шведского бренда IKEA . Случайно палец ребенка попал в отверстие для крепления, там и застрял. Самостоятельно родители не смогли снять деталь, пришлось вызывать спасателей.

— В первую очередь успокоили маму и осмотрели руку девочки. Спасатели аккуратно надпилили деревянную деталь, отломили кусочек и освободили пальчик ребенка. Вся спасательная операция заняла несколько минут, после чего девочка была передана матери, в медицинской помощи она не нуждалась, — рассказывают в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Родителям напоминают: детали с маленькими отверстиями детям лучше не давать, они могут быть опасны. Если ребенок все-таки где-то застрял, паниковать не стоит, нужно попробовать самостоятельно вызволить застрявшую часть тела или вызвать спасателей по телефонам: 112, 051, (383)0231-06-49.

Палец ребенка застрял в икеевской игрушке..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синхронно бабахнули: в Новосибирске военные отрепетировали озвучку праздничного фейерверка
Демонстрация намерений: строителей новосибирских дорог ждет жесткий контроль
А вдруг пожар: в Краснообске закрыли работавшую с нарушениями «Марию-Ра»
Три семьи остались на улице: следователи разбираются в причинах крупного пожара под Новосибирском
Теперь шантажируют тренера: в Федерации художественной гимнастики прокомментировали скандал с плохими школьными туалетами
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
Батарея не согреет: в Новосибирске назвали дату отключения тепла
Машина из прошлого: в центре Новосибирска заметили «Ягуар» с советскими номерами
Ошибочка вышла: суд отменил приговор новосибирцу, который отсидел два года за убийство брата
Мама, закрой окно: следователи сняли душераздирающий ролик о погибших детях
От психушки до колонии: в Новосибирске приговорили лидеров «Артподгтовки», которые хотели захватить местное телевидение
Проскочить не получится: приставы вышли на дороги Новосибирска в поисках должников
«Прямо фильм ужасов»: грузовик «вспорол» вагон 13-му трамваю в Октябрьском районе
В Ленинском районе запланированы работы по шумозащитному остеклению
Один кусок мяса на всех: сибиряки переживают, что маму белых медвежат плохо кормят
Каша с «мясом»: покупатели нашли в перловке из магазина жирного червя
Трупы животных, унитазы и строительный мусор: новосибирцы возмутились груде хлама на дороге в Октябрьском районе
Погода на день в Новосибирске: 24 апреля будет жарко до плюс 15 градусов
«Ребенок успел попробовать»: сибирячке продали в магазине салат с тараканом
Это все кошачьи гены: толстый манул попытался залезть в маленькую коробку
Тушили с вертолета: в Новосибирской области загорелся частный дом
Ололоша и Гензель: белых медвежат предлагают назвать странными именами
Более 500 000 человек установили мобильное приложение от «БКС Брокер»
Пожар с дороги дошел до людей: из-за сгоревших домов могут оштрафовать чиновников
«Это символ Украины!»: православный активист осудил маки на плакате к 9 мая в новосибирском метро