Шведы, что же вы наделали: палец маленькой сибирячки застрял в игрушке из IKEA

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-24T12:36:56+03:00

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Четырехлетняя девочка слишком увлеклась игрой, ребенок собирал деревянную железную дорогу, купленную в известном магазине шведского бренда IKEA . Случайно палец ребенка попал в отверстие для крепления, там и застрял. Самостоятельно родители не смогли снять деталь, пришлось вызывать спасателей.

— В первую очередь успокоили маму и осмотрели руку девочки. Спасатели аккуратно надпилили деревянную деталь, отломили кусочек и освободили пальчик ребенка. Вся спасательная операция заняла несколько минут, после чего девочка была передана матери, в медицинской помощи она не нуждалась, — рассказывают в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Родителям напоминают: детали с маленькими отверстиями детям лучше не давать, они могут быть опасны. Если ребенок все-таки где-то застрял, паниковать не стоит, нужно попробовать самостоятельно вызволить застрявшую часть тела или вызвать спасателей по телефонам: 112, 051, (383)0231-06-49.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705037" frameborder="0"></iframe> Палец ребенка застрял в икеевской игрушке..

ИСТОЧНИК KP.RU