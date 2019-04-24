Батарея не согреет: в Новосибирске назвали дату отключения тепла

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-24T10:03:02+03:00

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Власти определились с датой отключения тепла в жилых домах новосибирцев.

— Завершение отопительного сезона в Новосибирской области в текущем году планируется в период с 13 по 17 мая в зависимости от погодных условий, — отметили в МинЖКХ региона.

В ведомстве добавили, что на проведение в регионе отопительного периода 2018-2019 годов ушло порядка 2,2 миллиардов рублей, в том числе из бюджета Новосибирской области — свыше 1,3 миллиарда рублей.

— В целом, в этом году отопительный сезон проходил относительно спокойно, без крупных аварий. По оценке министерства ЖКХ, все повреждения на тепловых сетях и системах водоснабжения были ликвидированы в пределах нормативных сроков,- отметили в пресс-службе Правительства НСО.

Напомним, что отопительный сезон заканчивается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха не будет опускаться ниже плюс 8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU