«Прямо фильм ужасов»: грузовик «вспорол» вагон 13-му трамваю в Октябрьском районе

СЕГОДНЯ 07:11 2019-04-24T07:23:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась сегодня утром в Октябрьском районе — теперь на месте ДТП собирается пробка.

— На перекрестке улиц Гурьевская и Тургенева не разъехались грузовой автомобиль Howo и трамвай №13.У трамвая после ДТП видны серьезные повреждения по левому борту, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Информации о пострадавших нет.

Очевидец отметил, что из-за аварии теперь затруднено движение в сторону улицы Пролетарской.

Пользователи соцсетей также нашли ДТП 13-го трамвая с грузовиком курьезным. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— В этот раз легенда встретила достойного противника, — заметил один.

— Прямо фильм ужасов. Вспорол брюхо, — добавил второй.

— Ну, хоть кто-то поставил эти трамваи на место! — злорадствует третий.

На месте аварии сейчас собирается пробка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU