«Прямо фильм ужасов»: грузовик «вспорол» вагон 13-му трамваю в Октябрьском районе
Авария случилась сегодня утром в Октябрьском районе — теперь на месте ДТП собирается пробка.
— На перекрестке улиц Гурьевская и Тургенева не разъехались грузовой автомобиль Howo и трамвай №13.У трамвая после ДТП видны серьезные повреждения по левому борту, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Информации о пострадавших нет.
Очевидец отметил, что из-за аварии теперь затруднено движение в сторону улицы Пролетарской.
Пользователи соцсетей также нашли ДТП 13-го трамвая с грузовиком курьезным. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— В этот раз легенда встретила достойного противника, — заметил один.
— Прямо фильм ужасов. Вспорол брюхо, — добавил второй.
— Ну, хоть кто-то поставил эти трамваи на место! — злорадствует третий.
На месте аварии сейчас собирается пробка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU