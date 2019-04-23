2019-04-23T19:00:11+03:00
Происшествия

Тушили с вертолета: в Новосибирской области загорелся частный дом

Видео, как пожарные пытаются с вертолета побороть пламя, появилось в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Вертолет помог потушить горящий дом.Вертолет помог потушить горящий дом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Ролик, как новосибирские пожарные пожарные пытаются потушить горящий дом с вертолета, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре видно, как вертолет пролетает над горящим домом, а из специального резервуара льется вода.

Зачем потребовалась такая помощь, объяснили сами очевидцы:

- Вечером в селе Боровое на улице Мира загорелся частный жилой дом, - сообщается в группе. - По словам свидетеля, сначала на место прибыла одна пожарная машина, но её сил не хватило для тушения двухэтажного здания. В итоге на помощь огнеборцам прилетел вертолёт.

Информации о том, пострадал ли кто-нибудь в горящем доме, на данный момент нет. А пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее:

- Ой не дай бог, конечно. Жалко людей, - переживают одни.

- Я первый раз слышу про пожарный вертолет, - признаются другие.

Новосибирские пожарные пытаются потушить с вертолета горящий дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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