Тушили с вертолета: в Новосибирской области загорелся частный дом
Ролик, как новосибирские пожарные пожарные пытаются потушить горящий дом с вертолета, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре видно, как вертолет пролетает над горящим домом, а из специального резервуара льется вода.
Зачем потребовалась такая помощь, объяснили сами очевидцы:
- Вечером в селе Боровое на улице Мира загорелся частный жилой дом, - сообщается в группе. - По словам свидетеля, сначала на место прибыла одна пожарная машина, но её сил не хватило для тушения двухэтажного здания. В итоге на помощь огнеборцам прилетел вертолёт.
Информации о том, пострадал ли кто-нибудь в горящем доме, на данный момент нет. А пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее:
- Ой не дай бог, конечно. Жалко людей, - переживают одни.
- Я первый раз слышу про пожарный вертолет, - признаются другие.
Новосибирские пожарные пытаются потушить с вертолета горящий дом.
ИСТОЧНИК KP.RU