Тушили с вертолета: в Новосибирской области загорелся частный дом

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-23T19:00:11+03:00

Видео, как пожарные пытаются с вертолета побороть пламя, появилось в соцсетях

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Ролик, как новосибирские пожарные пожарные пытаются потушить горящий дом с вертолета, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре видно, как вертолет пролетает над горящим домом, а из специального резервуара льется вода.

Зачем потребовалась такая помощь, объяснили сами очевидцы:

- Вечером в селе Боровое на улице Мира загорелся частный жилой дом, - сообщается в группе. - По словам свидетеля, сначала на место прибыла одна пожарная машина, но её сил не хватило для тушения двухэтажного здания. В итоге на помощь огнеборцам прилетел вертолёт.

Информации о том, пострадал ли кто-нибудь в горящем доме, на данный момент нет. А пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее:

- Ой не дай бог, конечно. Жалко людей, - переживают одни.

- Я первый раз слышу про пожарный вертолет, - признаются другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704913" frameborder="0"></iframe> Новосибирские пожарные пытаются потушить с вертолета горящий дом.

ИСТОЧНИК KP.RU