2019-04-23T18:40:40+03:00
Дом. Семья

Ололоша и Гензель: белых медвежат предлагают назвать странными именами

До окончания приема вариантов осталась всего неделя
Екатерина КОМЯКОВА
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Белых медвежат предлагают назвать Ололошкой, Вупсенем, Пупсенем, Азором или Нямкой. Фото: Виктор ШПАКОВБелых медвежат предлагают назвать Ололошкой, Вупсенем, Пупсенем, Азором или Нямкой. Фото: Виктор ШПАКОВ
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В Новосибирском зоопарке продолжается сбор вариантов имен для белых медвежат. По условиям конкурса, до 1 мая любой желающий может отправить свои предложения через социальные сети в личные сообщения на страницах зоопарка . После будут отобраны 10 самых часто повторяющихся имен. Затем стартует этап голосования, итог будет объявлен 26 мая.

Сибиряки свои варианты отправляют не только в личных сообщениях, но и пишут их в комментариях к новости. Чаще всего повторяется сочетание Миша и Маша, но есть и более редки, а по мнению некоторых, даже странные варианты.

Мы сделали подборку самых необычных сочетаний: Азор и Роза, Гретель и Гензель, Нямка и Тимка, Новос и Сибирика, Вупсень и Пупсень.

Другие пользователи призывают сотрудников зоопарка ответственнее подойти к выбору имен и не называть мишек в честь известных новосибирцев:

— Нужно, чтоб попало в десяточку. И никаких больше: Ростик, Травка, Локоток. Давайте без этого, — пишут горожане.

Оставить свое предложение с именами можно также на сайте зоопарка zoonovosib.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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