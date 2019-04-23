2019-04-23T17:46:23+03:00
Происшествия

Пожар с дороги дошел до людей: из-за сгоревших домов могут оштрафовать чиновников

ЧП произошло во время того, как сжигали сухую траву
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожар грозил перекинуться на весь поселок. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.Пожар грозил перекинуться на весь поселок. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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Во вторник, 23 апреля, помощь спасателей понадобилась в поселке Курундус Тогучинского района: там пожар грозил уничтожить все 400 домов.

- Сообщения дежурному поступило в 14.13: во время пала сухой растительности на обочине проселочной дороги порывами ветра огонь перекинулся на строения и три жилых дома, - рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Уже через пять минут первые пожарные машины прибыли на место ЧП. Главной задачей было не допустить, чтобы огонь и дальше перекидывался дома,-

- В тушении пожара поморгали и сельсоветы: они предоставили трактор с бочкой и одну поливомоечная машина, помимо 4 единиц основной пожарной техники, - продолжают в ведомстве. - Общими усилиями село удалось отстоять.

Кроме того, состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области под руководством вице-губернатора Сергея Семки.

- Сергей Семка раскритиковал работу ряда должностных лиц, руководителей районов области, где больше всего фиксируется возгораний, - говорят в ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Основные претензии - непринятие мер по ликвидации таких ситуаций в кратчайшие сроки, а также мер по очистке территории с привлечением глав муниципальных образований, предприятий, старост населенных пунктов. Еще один недочет - слабая информационная работа среди населения.

ГУ МВД по Новосибирской области поручили взять под особый контроль расследование ЧП в Тогучинском районе и по факту пожара возбудить уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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