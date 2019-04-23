2019-04-23T17:07:41+03:00
Общество

«Это символ Украины!»: православный активист осудил маки на плакате к 9 мая в новосибирском метро

Иван Квасницкий не понимает, почему на баннере нарисована не георгиевская ленточка, а красные цветы. И сравнивает эту символику с той, что принята в Киеве
Виктория МИНАЕВА
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Плакат в новосибирском метро. Фото: Иван КВАСНИЦКИЙ.Плакат в новосибирском метро. Фото: Иван КВАСНИЦКИЙ.
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Новосибирский православный активист Иван Квасницкий не доволен плакатом в местном метро. Баннер посвящен 9 мая. Казалось бы, что могло смутить общественника?

— Ни одной георгиевской ленточки! Зато есть маки да вербочки — как на Украине, где совсем другой режим. Там в 2015 году День Победы переименовали в День памяти и примирения, перенесли его на 8 мая и приняли новую символику — красные маки. И там, если ты выходишь 9 мая с георгиевской ленточкой на улицу, то просто попадаешь под раздачу, — считает Иван Квасницкий. — Обидно, что у нас происходит та же самая подмена символов: вместо георгиевских ленточек — маки... Мы, наверное, единственный город в России, кто до такого додумался...

Вместо георгиевской ленты украинцы теперь предпочитают алый мак. Фото сделано на Украине. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Вместо георгиевской ленты украинцы теперь предпочитают алый мак. Фото сделано на Украине.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Плакат, который висит в метро, разрабатывал городской департамент культуры. Там в маках не видят ничего страшного.

— Я не вижу никаких вопросов к данному плакату, он был разработан на основе бренд-бука, который нами используется на протяжении пяти лет. И нарисована там не верба, а плакучая ива — как символ скорби русского народа. Что касается маков, а почему нет? Почему у нас на всех плакатах должна быть георгиевская ленточка, это же не обязательно, — прокомментировала «КП»-Новосибирск» Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. — К тому же мы с 2014 года эту символику используем, поэтому мы уж точно ничего у украинцев не заимствовали, просто так совпало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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