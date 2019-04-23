Пожар в ТЦ «Сан Сити»: к новосибирскому торговому центру съезжаются пожарные и реанимации

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-23T16:15:14+03:00

Очевидцы сообщают, что на месте ЧП уже четыре пожарных машины. Фото: Дмитрий КИРШЕВСКИЙ.

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Вечером во вторник, 23 апреля, новосибирцы, которые оказались у торгового центра «Сан Сити», стали очевидцами ЧП: в восьмом часу в здании произошел пожар. Об этом в редакцию «Комсомольской правды» сообщили очевидцы.

- Вызов к нам действительно поступил, на место отправлены сотрудники МЧС, - подтвердили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Новосибирцы, которые стали свидетелями ЧП, дополняют картину:

- На третьем этаже задымление: к месту ЧП подъезжает уже седьмая пожарная машина, приехала машина реанимации, - говорят очевидцы.

Информации о том, есть ли пострадавшие, пока нет. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU