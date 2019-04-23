2019-04-23T13:21:25+03:00
Происшествия

Трибуны в огне: на стадионе «Спартак» в Новосибирске вспыхнул пожар

Спасатели 24 минуты погасили огонь, но продолжают работать на месте происшествия
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Пожар произошел 23 апреля, спасатели быстро с ним справились.Пожар произошел 23 апреля, спасатели быстро с ним справились.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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23 апреля в четвертом часу дня над стадионом «Спартак» поднялись облака дымы. Возник пожар.

- Время выезда - в 15.33, прибытие - в 15.38, ликвидация открыто горения - в 16.02. Горел малярный цех с краской, он находится под трибунным помещением, - сообщили Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» в областном управлении МЧС России. - В данный момент ведутся разборка, проливка.

В опасности были три человека, но, по данным ведомства, они самостоятельно покинули цех.

Известно, что площадь пожара – 15 квадратных метров. Причины пока не известны.

На стадионе «Спартак» произошел пожар..

ИСТОЧНИК KP.RU

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