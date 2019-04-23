Новосибирцам разъяснят, зачем нужен энергоэффективный капремонт

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-23T09:43:50+03:00

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В работе заседания принял участие заместитель председателя Общественной палаты Владимир Ермола. Он особо отметил, что выгоду от процесса должен понимать каждый его участник: жители, управляющие компании или ТСЖ и подрядные организации, которые проводят сами работы.

— Проблема в том, что пока собственники жилья не понимают в чем именно плюс. Связано это с тем, что процесс выделения федеральной или региональной субсидии непрозрачен, — акцентировал свое внимание Владимир Ермола.

По словам зампреда, сейчас общественная палата проводит семинары для населения, где стараются разъяснить все нюансы.

Также Владимир Ермола отметил, что и у подрядчиков есть вопрос: внедрение новых технологий требует существенных затрат, это всегда сложнее нежели работать по привычной схеме. Организации должны четко понимать, что энергоэффективные технологии будут массово востребованы, отсюда и выгода.

В рамках круглого стола обсуждались требования к подрядным организациям и вопросы непосредственно самих энергоэффективных решений в ходе капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов.

— Сегодня существует множество технологий, материалов и способов по улучшению энергоэффективности жилищно-коммунального комплекса, которые приносят примерно 20-25% экономии энергии и ресурсов. Внедрять эти современные технологии нужно не только в каких-то отдельных проектах, но и в законодательство, и в нормативные акты, что позволит нам производить капитальный ремонт на долгий срок, — отметил Владимир Ермола.

ИСТОЧНИК KP.RU