2019-04-23T08:33:49+03:00
Общество

Запуганные Армагеддоном: в Новосибирске задержали больше полусотни «свидетелей Иеговы»

Трое лидеров секты арестованы, остальных отпустили по домам
Виктория МИНАЕВА
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Залы дворцов культуры - излюбленные места собраний иеговистов, но в последние годы сектантов разгоняют силовики, так как их организацию признали экстремистской. Фото: www.ansobor.ruЗалы дворцов культуры - излюбленные места собраний иеговистов, но в последние годы сектантов разгоняют силовики, так как их организацию признали экстремистской. Фото: www.ansobor.ru
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В Новосибирске сотрудники МВД и ФСБ сорвали конгресс запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы», который должен был пройти в городе на выходных. Вместо съезда сектантов ждали обыски, они прошли по 17 адресам. По данным «КП»-Новосибирск», задержано более 70 адептов секты, изъята экстремистская литература.

— Большинство задержанных отпустили по домам, а вот лидеры запрещенной организации арестованы, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в силовых структурах. — Им инкриминируется статья 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». «Свидетели Иеговы» активно воздействуют на психологию человека, манипулируя человеческим сознанием. Запуганные предстоящим Армагеддоном люди в надежде на попадание в рай готовы отдать предприимчивым руководителям секты все, что у них есть.

Напомним, что в 2017 году Верховный суд России признал деятельность секты экстремистской, она запрещена на территории России. Одна из главных претензий к «свидетелям» — это отказ от переливания крови. Из-за этого были случаи гибели детей сектантов.

Также иеговистам нельзя служить в армии и как-либо вообще помогать своему государству во время войны, нельзя участвовать в выборах, нельзя приветствовать свой флаг, главу государства и другие национальные ценности.

— Надо понимать, что, когда придет час икс — испытание в виде, например, войны, эти люди рядом с нами стоять не будут, — комментировал «КП» сектовед Олег Заев. — И в данном случае этот пацифизм — очевидное зло, которое пустит врага и разрешит ему бесчинствовать, поэтому суд и пытается это предотвратить. Мы же с вами понимаем, что если мы дома не будем заделывать дыры и делать ремонт, то клопов и тараканов разведется немерено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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