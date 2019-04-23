Больно и обидно: агрессивная торговка на барабинском вокзале отхлестала полицейского копченой рыбой
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. Агрессивной женщине теперь грозит уголовная ответственность.
— Как стало известно, инцидент случился 15 апреля на перроне железнодорожного вокзала станции Барабинск, где женщина продавала копченую рыбу. Поскольку женщина занималась продажей нелегально и не имея на это специальных разрешений, к ней подошел сотрудник полиции и попросил ее покинуть перрон железнодорожного вокзала. Реакция от женщины была непредсказуема: она начала бить правоохранителя пакетом с копченой рыбой, чем причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU