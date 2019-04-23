Больно и обидно: агрессивная торговка на барабинском вокзале отхлестала полицейского копченой рыбой

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-23T08:20:31+03:00

Выполняя свою работу, полицейский подошел к уличному продавцу на вокзале, за что получил побои

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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. Агрессивной женщине теперь грозит уголовная ответственность.

— Как стало известно, инцидент случился 15 апреля на перроне железнодорожного вокзала станции Барабинск, где женщина продавала копченую рыбу. Поскольку женщина занималась продажей нелегально и не имея на это специальных разрешений, к ней подошел сотрудник полиции и попросил ее покинуть перрон железнодорожного вокзала. Реакция от женщины была непредсказуема: она начала бить правоохранителя пакетом с копченой рыбой, чем причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU