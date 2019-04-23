2019-04-23T04:38:54+03:00
Происшествия

Двоих зажало в салоне: «Мазда» на Димитровском мосту влетела на скорости под грузовик коммунальщиков

В ДТП на Димитровском мосту пострадали двое
Надежда ЯРКОВА
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"Мазда" на скорости влетела в ехавший впереди ЗИЛ."Мазда" на скорости влетела в ехавший впереди ЗИЛ.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария случилась вчера поздно вечером на Димитровском мосту, при движении в сторону левого берега. В ДТП серьезно пострадали люди.

— Водитель за рулем Mazda Demio, двигаясь на высокой скорости, залетел под ЗИЛ коммунальной службы, чистящий разделитель. От сильного удара «Мазда» задымилась, а в салоне оказались зажаты люди, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — На помощь им прибыли спасатели, а также две бригады реаниматологов и пожарные.

По словам очевидца, водителя и пассажира вытащили из искореженного автомобиля. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель грузовика травм не получил, но находился в шоковом состоянии.

Из-за удара у ЗИЛа вырвало центральный провод из катушки зажигания, поэтому грузовик заглох.

В "Мазде" оказались зажаты двое. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В "Мазде" оказались зажаты двое.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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