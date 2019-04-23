2019-04-23T03:51:10+03:00
Общество

В очках и с длинной челкой: в Первомайском районе пропал худощавый подросток

Школьник вышел днем из дома на Первомайке и пока так и не вернулся
Надежда ЯРКОВА
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Школьник пропал днем в Первомайском районе Новосибирска. Фото: поисковый отряд «Маяк».Школьник пропал днем в Первомайском районе Новосибирска. Фото: поисковый отряд «Маяк».
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 15-летнего Андрея Бондаренко, который пропал в понедельник, 22 апреля. Около 16:00 он вышел из дома по улице героев Революции в Первомайском районе и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

— Приметы: рост 173 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая с длинной челкой, глаза серо-голубые. Был одет в черную спортивную ветровку, темно-синие джинсы и черные кроссовки, — говорится в ориентировке.

Если кому-то что-либо известно о месте нахождения пропавшего Андрея Бондаренко, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поисково-спасательного отряда «Маяк» 8-951-393-09-11.

Подросток носит очки. Фото: поисковый отряд «Маяк».

Подросток носит очки. Фото: поисковый отряд «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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