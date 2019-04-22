В Новосибирской области ищут самую долгую трудовую династию

СЕГОДНЯ 19:41 2019-04-22T19:47:04+03:00

Собирать заявки от участников будут в течение года

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Центр патриотического воспитания Новосибирской области начал новый проект - "Трудовые семейные династии". Суть его - рассказать о сибирских семьях, где не менее трех поколений работают в одной и той же сфере - к примеру, учителями, врачами - и выявить самую долгую трудовую династию. О том, как пройдет акция, рассказала Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Возраст участника, его социальный статус, место работы могут быть любыми,- объясняет Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области. – Проект продлится как минимум до конца года, так что поучаствовать смогут все желающие.

Чтобы убыстрить регистрацию заявок на участие в проекте, достаточно заглянуть на сайт www.patriotnso.org: на официальном портале вы найдете ответ на все вопросы об акции.

ИСТОЧНИК KP.RU