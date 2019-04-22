2019-04-22T19:47:04+03:00
Общество

В Новосибирской области ищут самую долгую трудовую династию

Собирать заявки от участников будут в течение года
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Проект продлится как минимум до конца года. Фото: www.patriotnso.org.Проект продлится как минимум до конца года. Фото: www.patriotnso.org.
Изменить размер текста:

Центр патриотического воспитания Новосибирской области начал новый проект - "Трудовые семейные династии". Суть его - рассказать о сибирских семьях, где не менее трех поколений работают в одной и той же сфере - к примеру, учителями, врачами - и выявить самую долгую трудовую династию. О том, как пройдет акция, рассказала Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Возраст участника, его социальный статус, место работы могут быть любыми,- объясняет Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области. – Проект продлится как минимум до конца года, так что поучаствовать смогут все желающие.

Чтобы убыстрить регистрацию заявок на участие в проекте, достаточно заглянуть на сайт www.patriotnso.org: на официальном портале вы найдете ответ на все вопросы об акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Опасная хищница»: женщина в «тигровой» шубе повеселила пассажиров метро
«Мне плевать на осуждение людей!»: посетительница кафе швырнула в официантку горячий кофе и сок
Оперный, вокзал и мамонт Матильда: французы сняли документальный фильм о Новосибирске
Проснулись и ползут: оголодавшие клещи закусали новосибирцев
Горы в розовом: новосибирский фотограф делает невероятные снимки «сибирской сакуры»
Силовики нагрянули: в управлении мэрии Новосибирска прошли обыски
«Каждый должен осознать угрозу трагедии», — Андрей Травников призвал усилить противопожарную профилактику
Вспыхнуло ночью: из-за пожара две новосибирские семьи с пятью детьми остались без жилья
Минздрав проверит больницу, где умер пострадавший в ДТП сибиряк
«Ты - не ты, когда голоден»: новосибирцев рассмешил сыр, который в магазине надкусили вместе с ценником
Смешные бултыхания: неуклюжие медвежата умилили сибиряков играми в воде
Нашла в полумертвом состоянии: сибирячка обвинила врача сельской больницы в смерти сына
Потоптался по курочкам: продавца заметили стоящим в обуви на полке в супермаркете
Погода на день в Новосибирске: 22 апреля будет плюс 10 градусов
Вот это повезло: новосибирец во время субботника нашел деньги
«Совсем как медвежонок»: фото белоснежного щенка, которому ищут дом, умилило соцсети
«Если бы в моем городе сгорело что-нибудь, мне было бы все равно»: русская Барби в посте про Нотр-Дам разозлила подписчиков
«Бизнес не зашел»: новосибирские торговцы выбросили непроданную вербу на помойку
Новосибирские православные отмечают вербное воскресенье