«Мне плевать на осуждение людей!»: посетительница кафе швырнула в официантку горячий кофе и сок
Ссора официанта и посетителя в кафе новосибирского райцентра Чаны закончилась порчей интерьера и одежды. Недовольная обслуживанием посетительница швырнула в сторону кассы горячий кофе. Некрасивую сцену засняли видеокамеры. Видео опубликовали в паблике «Подслушано Чаны». Героиню ролика тут же пристыдили подписчики. Но она молчать не стала, рассказала, из-за чего произошел конфликт.
Недовольная обслуживанием клиентка запустила в продавцов горячим кофе.
— Попросила посмотреть запись заказа, который она (официант — Ред.) приняла, в ответ она чуть ли не швырнула его мне со словами «*** твою мать»! Я не грубила, вежливо попросила. Потом попросила быть вежливее и научиться разговаривать с покупателями! Конечно, я добавила, что *** не мою мать, а ее! Я была послана на три буквы в прямом смысле! Мне было уже не до жалобной книги. И в нее (официанта — Ред.) полетел стакан с кофе, следом стакан с соком! Мне плевать на осуждение людей, такое отношение терпеть не собираюсь.
Подписчики в комментариях разделились. Одни пишут, что в кафе действительно бывает смена, где «работает дама с характером, вечно недовольная». Другие наоборот хвалят заведение, и ругают посетительницу. Кстати, после ее выходки в стене кафе образовалась дыра.
ИСТОЧНИК KP.RU