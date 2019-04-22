«Мне плевать на осуждение людей!»: посетительница кафе швырнула в официантку горячий кофе и сок

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-22T15:41:43+03:00

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Ссора официанта и посетителя в кафе новосибирского райцентра Чаны закончилась порчей интерьера и одежды. Недовольная обслуживанием посетительница швырнула в сторону кассы горячий кофе. Некрасивую сцену засняли видеокамеры. Видео опубликовали в паблике «Подслушано Чаны». Героиню ролика тут же пристыдили подписчики. Но она молчать не стала, рассказала, из-за чего произошел конфликт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704635" frameborder="0"></iframe> Недовольная обслуживанием клиентка запустила в продавцов горячим кофе.

— Попросила посмотреть запись заказа, который она (официант — Ред.) приняла, в ответ она чуть ли не швырнула его мне со словами «*** твою мать»! Я не грубила, вежливо попросила. Потом попросила быть вежливее и научиться разговаривать с покупателями! Конечно, я добавила, что *** не мою мать, а ее! Я была послана на три буквы в прямом смысле! Мне было уже не до жалобной книги. И в нее (официанта — Ред.) полетел стакан с кофе, следом стакан с соком! Мне плевать на осуждение людей, такое отношение терпеть не собираюсь.

Подписчики в комментариях разделились. Одни пишут, что в кафе действительно бывает смена, где «работает дама с характером, вечно недовольная». Другие наоборот хвалят заведение, и ругают посетительницу. Кстати, после ее выходки в стене кафе образовалась дыра.

ИСТОЧНИК KP.RU