Оперный, вокзал и мамонт Матильда: французы сняли документальный фильм о Новосибирске
Небольшой сюжет о Новосибирске вышел на французском телеканале tv5monde.Также ролик появился в сети на портале канала. В телесюжете репортер прогуливается по улицам столицы Сибири, начиная путь с железнодорожного вокзала, заглядывает на набережную, подходит к Театру оперы и балета. Основная часть сюжета снималась в Академгородке и его институтах.
— Какой сибирский город знает больше всего научных связей с франкоязычным миром? Место назначения Новосибирск, Россия, где находится Академгород, город науки, в котором обучаются лучшие российские ученые, в том числе многие франкоязычные, — гласит прелюдия к семиминутному фильму.
Репортер встречается в институте с франкоговорящими учеными, заглядывает в НГУ, Институт археологии и этнографии, беседует с учеными об их работе в университете. Заканчивается сюжет стендапом, в котором ведущий на лыжах уезжает по безграничной снежной глади.
Полный сюжет можно посмотреть по ссылке. Мы покажем только небольшой трейлер.
Французский телеканал снял неболшой фильм о франкоговорящих ученых в Сибири..
ИСТОЧНИК KP.RU