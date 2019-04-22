2019-04-22T15:05:45+03:00
Общество

Оперный, вокзал и мамонт Матильда: французы сняли документальный фильм о Новосибирске

Репортер побывал во многих знаковых местах города, но больше всего времени провел в Академгородке
Екатерина КОМЯКОВА
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Ох, уж это типичное представление о сибиряках, конечно, именно так мы ходим зимой по улице. Фото: Кадр из видео.Ох, уж это типичное представление о сибиряках, конечно, именно так мы ходим зимой по улице. Фото: Кадр из видео.
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Небольшой сюжет о Новосибирске вышел на французском телеканале tv5monde.Также ролик появился в сети на портале канала. В телесюжете репортер прогуливается по улицам столицы Сибири, начиная путь с железнодорожного вокзала, заглядывает на набережную, подходит к Театру оперы и балета. Основная часть сюжета снималась в Академгородке и его институтах.

— Какой сибирский город знает больше всего научных связей с франкоязычным миром? Место назначения Новосибирск, Россия, где находится Академгород, город науки, в котором обучаются лучшие российские ученые, в том числе многие франкоязычные, — гласит прелюдия к семиминутному фильму.

Репортер встречается в институте с франкоговорящими учеными, заглядывает в НГУ, Институт археологии и этнографии, беседует с учеными об их работе в университете. Заканчивается сюжет стендапом, в котором ведущий на лыжах уезжает по безграничной снежной глади.

Полный сюжет можно посмотреть по ссылке. Мы покажем только небольшой трейлер.

Французский телеканал снял неболшой фильм о франкоговорящих ученых в Сибири..

ИСТОЧНИК KP.RU

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