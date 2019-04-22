«Сибирская сакура»: новосибирский фотограф сняла цветущий маральник в горах Алтая

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-22T11:30:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Фотографии сделаны в окрестностях села Чемал в Алтайском крае. На них запечатлены уже распустившиеся цветы маральника на заснеженных горных склонах.

-Цветение маральника — это явление не уникальное и случается почти каждый год. В Чемале особый микроклимат и теплеет намного раньше, чем в других регионах Сибири. Маральник успевает зацвести, а потом приходят обычные для нашего региона похолодания с осадками и нередко цветы оказываются под снегом, — рассказала «КП» — Новосибирск» фотограф Алена Бойко.

Цветение маральника очень красивое зрелище. Фото: Алёна Бойко.

Сибирячка добавила, что рододендрон зацвел с начала апреля, пик цветения ожидается на майские праздники.

Пользователи соцсетей делятся восхищенными комментариями к фото:

— Это шикарно! — пишет один.

— Волшебная красота! — отмечает второй.

— Очень красиво! — делится третий.

Пик его цветения ожидается на майские праздники. Фото: Алёна Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU