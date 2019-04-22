2019-04-22T11:30:31+03:00
Общество

«Сибирская сакура»: новосибирский фотограф сняла цветущий маральник в горах Алтая

Новосибирская художница Алена Бойко сняла пробуждение природы на Алтае
Максим КАЛИНИН
Поделиться:
Фото сделаны в окрестностях села Чемал. Фото: Алёна Бойко.Фото сделаны в окрестностях села Чемал. Фото: Алёна Бойко.
Изменить размер текста:

Фотографии сделаны в окрестностях села Чемал в Алтайском крае. На них запечатлены уже распустившиеся цветы маральника на заснеженных горных склонах.

-Цветение маральника — это явление не уникальное и случается почти каждый год. В Чемале особый микроклимат и теплеет намного раньше, чем в других регионах Сибири. Маральник успевает зацвести, а потом приходят обычные для нашего региона похолодания с осадками и нередко цветы оказываются под снегом, — рассказала «КП» — Новосибирск» фотограф Алена Бойко.

Цветение маральника очень красивое зрелище. Фото: Алёна Бойко.

Цветение маральника очень красивое зрелище. Фото: Алёна Бойко.

Сибирячка добавила, что рододендрон зацвел с начала апреля, пик цветения ожидается на майские праздники.

Пользователи соцсетей делятся восхищенными комментариями к фото:

— Это шикарно! — пишет один.

— Волшебная красота! — отмечает второй.

— Очень красиво! — делится третий.

Пик его цветения ожидается на майские праздники. Фото: Алёна Бойко.

Пик его цветения ожидается на майские праздники. Фото: Алёна Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Силовики нагрянули: в управлении мэрии Новосибирска прошли обыски
«Каждый должен осознать угрозу трагедии», — Андрей Травников призвал усилить противопожарную профилактику
Вспыхнуло ночью: из-за пожара две новосибирские семьи с пятью детьми остались без жилья
Минздрав проверит больницу, где умер пострадавший в ДТП сибиряк
«Ты - не ты, когда голоден»: новосибирцев рассмешил сыр, который в магазине надкусили вместе с ценником
Смешные бултыхания: неуклюжие медвежата умилили сибиряков играми в воде
Нашла в полумертвом состоянии: сибирячка обвинила врача сельской больницы в смерти сына
Потоптался по курочкам: продавца заметили стоящим в обуви на полке в супермаркете
Погода на день в Новосибирске: 22 апреля будет плюс 10 градусов
Вот это повезло: новосибирец во время субботника нашел деньги
«Совсем как медвежонок»: фото белоснежного щенка, которому ищут дом, умилило соцсети
«Если бы в моем городе сгорело что-нибудь, мне было бы все равно»: русская Барби в посте про Нотр-Дам разозлила подписчиков
«Бизнес не зашел»: новосибирские торговцы выбросили непроданную вербу на помойку
Новосибирские православные отмечают вербное воскресенье