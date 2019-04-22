«Сибирская сакура»: новосибирский фотограф сняла цветущий маральник в горах Алтая
Фотографии сделаны в окрестностях села Чемал в Алтайском крае. На них запечатлены уже распустившиеся цветы маральника на заснеженных горных склонах.
-Цветение маральника — это явление не уникальное и случается почти каждый год. В Чемале особый микроклимат и теплеет намного раньше, чем в других регионах Сибири. Маральник успевает зацвести, а потом приходят обычные для нашего региона похолодания с осадками и нередко цветы оказываются под снегом, — рассказала «КП» — Новосибирск» фотограф Алена Бойко.
Цветение маральника очень красивое зрелище. Фото: Алёна Бойко.
Сибирячка добавила, что рододендрон зацвел с начала апреля, пик цветения ожидается на майские праздники.
Пользователи соцсетей делятся восхищенными комментариями к фото:
— Это шикарно! — пишет один.
— Волшебная красота! — отмечает второй.
— Очень красиво! — делится третий.
Пик его цветения ожидается на майские праздники. Фото: Алёна Бойко.
ИСТОЧНИК KP.RU