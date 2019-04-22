«Каждый должен осознать угрозу трагедии», — Андрей Травников призвал усилить противопожарную профилактику

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-22T10:14:32+03:00

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В начале недели в правительстве региона проведено оперативное совещание, губернатор Андрей Травников дал поручение развернуть информационную противопожарную кампанию. Это особенно актуально на период майских праздников.

— Впереди праздничные выходные. Нужно активизировать все мероприятия, которые мы запланировали, обсуждали на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это, в первую очередь, патрулирование и конечно же информирование, — поставил задачу губернатор.

В нашем регионе за прошлую неделю произошло 613 пожаров, чаще всего это возгорание сухой травы. Во время длинных выходных на территории региона пройдут рейды, участники которых будут пресекать весенний пал, сжигание мусора на приусадебных участках.

— Необходимо, чтобы каждый беспечный горожанин, который выезжает в выходные на природу и разводит огонь, чтобы каждый селянин, который до сих пор считает, что жечь сухую растительность безопасно и полезно, осознали угрозу трагедии, — подчеркнул Андрей Травников.

Также глава региона поручил изучить возможность привлечения к ответственности за пожары собственников и арендаторов сельхозземель.

По информации регионального минприроды, в готовность уже приведены более четырех тысяч человек и двух тысяч единиц техники для тушения возможных пожаров. Из средств областного и федерального бюджетов, а также из кармана лесопользователей на противопожарные меры направят более 115 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU