2019-04-22T08:58:32+03:00
Происшествия

Вспыхнуло ночью: из-за пожара две новосибирские семьи с пятью детьми остались без жилья

Серьезный пожар случился поздно ночью на станции Мочище Новосибирского района
Надежда ЯРКОВА
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В Новосибирском районе сгорел дом на две семьи. Фото: архив МЧС.В Новосибирском районе сгорел дом на две семьи. Фото: архив МЧС.
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В воскресенье, 21 апреля в 23:34 загорелся частный двухквартирный жилой дом на двух хозяев на станции Мочище.

— До прибытия пожарных, которые были на месте через 3 минуты, родители самостоятельно эвакуировали из двух квартир пятерых детей в возрасте от 6 до 15 лет. На момент прибытия первых пожарных расчетов открытым огнем горели частный дом и надворные постройки. На тушение масштабного пожара на площади около 300 квадратных метров у огнеборцев ушло около 45 минут, еще порядка 20 минут на месте велись работы по ликвидации открытого огня. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к утру, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о возникновении пожара в результате аварийного режима работы электрооборудования на чердаке пристройки.

— Оставшиеся без дома две семьи с детьми, временно разместились у соседей и родственников, — добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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