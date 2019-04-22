«Ты - не ты, когда голоден»: новосибирцев рассмешил сыр, который в магазине надкусили вместе с ценником

СЕГОДНЯ 07:37 2019-04-22T07:37:43+03:00

Кусок сыра оставили надкушенным на полке в магазине. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Кусок сыра в магазине надкусили прямо с упаковкой, а после так и оставили его на полке

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В одном из новосибирских магазинов на полке среди сыров оказался надкушенный кем-то и оставленный кусок, причем выглядит он так, словно его съели прямо с целлофановой пленкой, в которую он был упакован.

— С тaкими ценами, скоро начну так же дeлать, — подписал фото подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Фото с недоеденным сыром стало поводом для шуток в соцсетях. Вот что пишут об этом комментаторы:

— Ты — не ты, когда голоден, — пошутил один.

— Ну, это свинство, — отметил второй.

— Хоть бы развернули целлофан что ли, — добавил третий.

ИСТОЧНИК KP.RU