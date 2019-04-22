Смешные бултыхания: неуклюжие медвежата умилили сибиряков играми в воде
Медвежата в новосибирском зоопарке каждый день открывают для себя что-то новое, не уставая при этом забавлять сибиряков.
— В этот раз мама Герда учит медвежат запрыгивать на лестницу в Новосибирском зоопарке, — поделились авторы ролика в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
На видео медвежата не только неотрывно следуют за мамой Гердой по пятам, умиляя посетителей своей неуклюжестью, но и забавно играют с льдинками, а также смешно падают в воду, немного не допрыгнув до ступенек. При этом на их забавы можно смотреть вечно, скучно точно не будет.
Вот что пишут о медвежатах в комментариях пользователи соцсетей:
— Они как из мультика «Умка», маленькие все хорошенькие, — восхищается один.
— Такие няшечки, — отмечает второй.
— С замиранием сердца смотрела на них, — делится третий.
Белые медвежата в бассейне зоопарка..
ИСТОЧНИК KP.RU