Смешные бултыхания: неуклюжие медвежата умилили сибиряков играми в воде

СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-22T06:51:05+03:00

Видео с забавами маленьких белых медвежат из новосибирского зоопарка можно смотреть вечно

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Медвежата в новосибирском зоопарке каждый день открывают для себя что-то новое, не уставая при этом забавлять сибиряков.

— В этот раз мама Герда учит медвежат запрыгивать на лестницу в Новосибирском зоопарке, — поделились авторы ролика в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

На видео медвежата не только неотрывно следуют за мамой Гердой по пятам, умиляя посетителей своей неуклюжестью, но и забавно играют с льдинками, а также смешно падают в воду, немного не допрыгнув до ступенек. При этом на их забавы можно смотреть вечно, скучно точно не будет.

Вот что пишут о медвежатах в комментариях пользователи соцсетей:

— Они как из мультика «Умка», маленькие все хорошенькие, — восхищается один.

— Такие няшечки, — отмечает второй.

— С замиранием сердца смотрела на них, — делится третий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704518" frameborder="0"></iframe> Белые медвежата в бассейне зоопарка..

ИСТОЧНИК KP.RU