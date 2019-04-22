2019-04-22T06:08:15+03:00
Общество

Нашла в полумертвом состоянии: женщина собирает голоса против врача сельской больницы, где скончался ее сын

Потерявшая сына женщина написала петицию, адресованную Госдуме
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина попал в сельскую больницу после ДТП на трассе. Фото: /www.change.org.Мужчина попал в сельскую больницу после ДТП на трассе. Фото: /www.change.org.
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Женщина предлагает законодательно ужесточить уголовную ответственность врачей за халатность и бездействие, а виновного в смерти ее сына — отстранить от врачебной деятельности на всю жизнь. О том, что произошло, сибирячка рассказала в группе «Типичное Болотное».

— 12 апреля мой сын попал в ДТП на трассе между Томском и Новосибирском, после которого его отвезли в ближайшую центральную районную больницу Болотного. Врач не провел никаких обследований, кроме общего анализа крови и рентгена на предмет переломов. Был под вопросом ушиб внутренних органов, но не было сделано даже УЗИ ни КТ мозга. Мне никто не сообщил о случившемся, пока 15 апреля сын сам мне позвонил и сказал о трагедии. Я срочно выехала из Томска в больницу, где нашла сына в полумертвом состоянии. У него было низкое давление, постоянная рвота коричневыми хлопьями, холодные руки ноги, странные лиловые пятна на коже и вздутый живот. Было принято решение транспортировать его в Томск. Пока я в Томске оформляла аренду реанимационной машины, чтобы увезти сына, ему сделали экстренную операцию. Это произошло примерно в 18 часов 15 апреля. А уже на следующий день, мой сын умер, не приходя в сознание от остановки сердца на фоне развившегося перитонита и сепсиса, — описала произошедшее в петиции мать погибшего мужчины Татьяна Миронова.

Она добавила, что ее сын лежал один в общей палате с обеда 12 до вечера 15 апреля с разрывом кишечника, без квалифицированной постановки диагноза и медпомощи.

— Моего сына можно было спасти, если бы не равнодушие, бездействие и халатность лечащего врача. Я возбудила уголовное дело, но мне анонимно сообщили, что факты в истории болезни подтасовываются. К тому же от жителей Болотного я узнала, что на совести этого «доктора» много смертей. Только за последний месяц их было три, — отметила Татьяна.

Сейчас убитая горем женщина собирает подписи к петиции, которую создала на ресурсе change.org.

— Прошу поддержать мою петицию, чтобы врачи были более внимательны к людям и полностью выполняли инструкции и свои обязанности, ведь это даже не врачебная ошибка (ошибаться может каждый), это вопиющая халатность и бездействие. Я хочу чтобы этот врач был наказан — как минимум отстранение от врачебной деятельности на всю жизнь, — написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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