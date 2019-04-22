Потоптался по курочкам: продавца заметили стоящего в обуви на полке в супермаркете

СЕГОДНЯ 04:36 2019-04-22T04:36:53+03:00

Продавец встала ногами рядом с курицей, лежащей на витрине. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Сибиряки, как ни странно, встали на сторону продавца

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По всей видимости, фото продавца, стоящего ногами на продуктах, возмутило только сделавшего фото очевидца.

— Супермаркет «Лента» на Волховской. Так продавцы моют витрины, — поделился фото и своим возмущением подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». Однако, сибиряки не нашли ничего криминального в поступке работника магазина, вот что они пишут по этому поводу:

— Ну, вообще существуют стремянки, и скорей всего ей лень идти за ней, вот встала так, — отметил один.

— Везде почти так. Много где видел. Ничего удивительно, — соглашается второй.

— А что ей в воздухе зависнуть?! — возмущается третий.

— Ну, хоть витрины моют, — добавляет четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU