Вот это повезло: новосибирец во время субботника нашел деньги

СЕГОДНЯ 19:46 2019-04-21T20:09:07+03:00

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Оказывается, субботник можно провести с пользой не только для чистоты двора, но и для собственного кошелька. По крайней мере, так получилось у жителя микрорайона «Просторный»: во время уборки он нашел деньги.

- На нашем участке работало около 10 человек, это жители микрорайона Просторный. Наши дома еще не сданы, и в них идет ремонт, поэтому за зиму ветром разнесло много строительного мусора, - рассказывает сибирячка Гульнара Рыгебаева. - Когда мужчина нашел деньги, он удивился и, конечно, обрадовался. Мы попросили разрешения его сфотографировать, и выложили фото в чат группы своих домов. Чтобы остальные, если кто проснулся, присоединились.

Так мужчина стал героем соцсетей: его фото разошлось по группам и собрало множество лайков и комментариев.

- Позже я его еще раз поздравила с находкой, а он сказал, что на месте этой купюры могла быть тысячная или пятитысячная, - передает разговор Гульнара.

О находке соседи мужчины узнали из общедомового чата. Фото: Гульнара РЫГЕБАЕВА.

ИСТОЧНИК KP.RU