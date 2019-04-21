«Совсем как медвежонок»: фото белоснежного щенка, которому ищут дом, умилило соцсети

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-21T18:11:32+03:00

Малыша нашли волонтеры, и теперь ему подыскивают заботливых хозяев

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Трогательный пост о белоснежном щенке появился в группе приюта для животных «Ковчег»: именно их волонтер обнаружил брошенное животное.

- Это мальчик, ему примерно два месяца. Щенок был замечен одним из наших волонтеров среди местных собак, в дачном обществе. Там есть место, специально огороженное для собак, в которое его могли подкинуть или он родился там, - рассказывает Наталья, волонтер приюта для животных «Ковчег». – Малыш легко идет на контакт к людям, он ручной и ласковый.

Фото белоснежного щенка умилили пользователи соцсетей, и сибиряки в комментариях не жалеют добрых слов:

- Господи, какой лапулик! Хорошенький, такие глазки, - восхищаются одни

- Совсем как медвежонок! Умка, - считают другие.

Если вы готовы забрать бездомного щенка себе, то связаться с волонтерами можно по тел. 8-913-916-82-09 (Наталья), 8-913-920-67-61 (Алина).

За щенком сейчас присматривают волонтеры.Фото: https://vk.com/kovchegveles.

ИСТОЧНИК KP.RU