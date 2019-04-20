Опыт из «Бригады» остался: Безруков показал мастер-класс по стрельбе в тире Новосибирска

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-20T14:14:29+03:00

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Сергей Безруков выступал в новосибирском ДКЖ 17 апреля в музыкальном спектакле-драме «Высоцкий. Рождение легенды». Заодно известный актер побывал и в одном из тиров Новосибирска, показав там меткую стрельбу из оружия по мишеням.

— Между спектаклями... Кратковременный отдых.... Давненько не брал я в руки шашек. Круто!!! Спасибо, Новосибирск!!! До новых встреч! Красноярск, встречай! — написал на своей странице в «Инстаграме» Сергей Безруков.

Подписчики в комментариях оценили меткую стрельбу актера, предположив, что так хорошо стрелять и обращаться с оружием он научился во время съемок в культовом сериале «Бригада», где Сергей Безруков сыграл главного героя — Сашу Белого. Вот что они пишут:

— Сергей, ну вот почему, когда я вижу вас с оружием, то вспоминаю вашу лучшую роль — Саши Белого? — замечает один.

— Напомнило момент из сериала «Бригада», когда вы с пулемета стреляли, — ностальгирует второй.

— Сразу «Бригада» вспомнилась, обожаю этот фильм, — добавляет третий.

— Еще и стрелок отменный! !! Талантлив человек талантлив во всем, браво! — восхищается четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704357" frameborder="0"></iframe> Сергей Безруков стреляет в тире Новосибирска..

ИСТОЧНИК KP.RU