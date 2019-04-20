2019-04-20T08:22:21+03:00
Общество

Не хочу лечиться: приставы принудительно отправили в больницу четырех сибиряков с заразной болезнью

Судебные приставы принудительно госпитализировали четырех мужчин, больных туберкулезом
Надежда ЯРКОВА
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Приставам пришлось принудительно отправить на лечение больных туберкулезом.Приставам пришлось принудительно отправить на лечение больных туберкулезом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Четырех жителей Новосибирского района отвезли на лечение в противотуберкулезный диспансер, поскольку они могли навредить окружающим, а сами лечиться не хотели.

— По иску прокурора Новосибирского района суд вынес решение о принудительной госпитализации четырех жителей с заразной формой туберкулеза в медицинское учреждение. У всех четырех была возможность добровольно исполнить решение суда, однако больные туберкулезом мужчины отказались лечиться добровольно и были принудительно доставлены в больницу, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что теперь им предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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