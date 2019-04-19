Полезный обмен опытом: университет архитектуры, дизайна и искусств подружился с японскими фотографами

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-19T10:03:48+03:00

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Подписанное соглашение поможет плодотворному обмену опытом между японскими фотографами и студентами НГАУДИ.

— На третьем Международном фестивале дизайна «Красный проспект» представители Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств подписали меморандум о взаимопонимании с японской некоммерческой организацией фотографов «Самурай Фото», — рассказали в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба НГУАДИ.

Встречу с японскими гостями открыла ректор НГУАДИ Наталья Викторовна Багрова.

— Спасибо, что вы поддержали международный фестиваль дизайна, спасибо огромное за тот опыт, которым вы с нами делитесь. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, ведь вместе мы делаем одно общее дело, — отметила на церемонии подписания Наталья Викторовна.

Президент «Самурай Фото» господин Есида Сигару, в свою очередь, также поблагодарил НГУАДИ за гостеприимство.

— Чтобы вы не изучали — дизайн, фотографию, скульптуру — нельзя думать, что вы это изучаете только для себя самого. Вы изучаете это для всего окружающего мира. Мы приехали сюда, чтобы развивать сотрудничество в культурной сфере. Из того, что мы вам рассказываем, берите все только хорошее, а плохого не берите, — пошутил со студентами господин Есида Сигару.

Подписание документа между российским университетом и японской организацией фотографов поможет взаимообмену между научными сотрудниками и студентам, а также проведению совместных научных исследований, лекций и академических программ.

Также в рамках III Международного фестиваля дизайна «Красный проспект» делегация «Самурай Фото» провела в НГУАДИ серию лекций «Доброе сердце — спокойная душа», «Мама — начало нового путешествия» и «Самадхи — по миру медитации», во время которых представила свои уникальные фотоработы.

Фото: пресс-служба НГУАДИ.

Кроме того, в НГУАДИ состоялось портфолио-ревю с участием девяти японских фотографов. Любой желающий мог ознакомиться с искусством фотографии в исполнении японских мастеров. В Новосибирске делегация «Самурай Фото» также представила свои работы на экспозициях выставки, которая в этот же день открылась в Городском Центре изобразительных искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU