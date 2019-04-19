2019-04-19T04:36:28+03:00
Общество

«Я с таким же выражением лица в метро езжу»: новосибирцев повеселил парень в маске персонажа «Звездных войн»

Сибиряки настолько суровые, что даже темный владыка ситхов не напугал, а рассмешил их
Надежда ЯРКОВА
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Ничего необычного- просто парень в маске персонажа "Звездных войн". Фото: vk.com/subwaynsk.Ничего необычного- просто парень в маске персонажа "Звездных войн". Фото: vk.com/subwaynsk.
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Пассажиры новосибирской подземки встретили в вагоне забавного персонажа в маске героя «Звездных войн».

— Дарт Мол в пути на работу, — так подписал фото, приславший в паблик «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте», подписчик. При этом злобная маска нисколько не удивила, а уж тем более, не напугала стойких сибиряков. Вот и рядом сидящая с темным владыкой ситхов женщина продолжила спокойно читать книгу. Пользователи соцсетей, которым парень в маске заметно поднял настроение, также признали в нем персонажа из «Звездных войн» — Дарта Мола. Вот что они пишут:

— Я с таким же выражением лица в метро езжу, — отмечает первый.

— В школу, — добавляет второй.

— Темная тема, — соглашается третий.

Мол — персонаж «Звездных войн», темный владыка ситхов, ученик Дарта Сидиуса. Появляется в фильмах «Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза» и в фильме про Хана Соло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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