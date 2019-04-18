2019-04-18T11:10:55+03:00
Общество

Красиво танцует: троллейбус закружило на скользкой дороге в центре Новосибирска

Сегодня утром из-за гололеда троллейбус на Красном проспекте устроил странные маневры
Надежда ЯРКОВА
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Троллейбус не мог подняться в горку на скользкой дороге. Стоп-кадр с видео: Дмитрий Нищаков.Троллейбус не мог подняться в горку на скользкой дороге. Стоп-кадр с видео: Дмитрий Нищаков.
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В четверг, 18 апреля троллейбус, ехавший по Красному проспекту, на скользкой дороге чудом избежал ДТП. Видео с опасным заносом «сохатого» поделился наш подписчик.

Троллейбус №13 с пассажирами, ехавший по Красному проспекту со стороны автовокзала, на гололеде начал пробуксовывать. На видео видно, как его несколько раз сильно заносит, кидая заднюю часть из стороны в сторону. При этом «опасный» транспорт едва не задевает припаркованные вдоль дороги машины.

Добавим, что сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. На Новосибирск обрушился шквальный ветер с мокрым снегом, на дорогах сильная гололедица. Также на дорогах сегодня отмечают массовые аварии, из-за чего город сковали пробки.

Троллейбус заносит на скользкой дороге в центре города..

ИСТОЧНИК KP.RU

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