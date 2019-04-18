Красиво танцует: троллейбус закружило на скользкой дороге в центре Новосибирска
В четверг, 18 апреля троллейбус, ехавший по Красному проспекту, на скользкой дороге чудом избежал ДТП. Видео с опасным заносом «сохатого» поделился наш подписчик.
Троллейбус №13 с пассажирами, ехавший по Красному проспекту со стороны автовокзала, на гололеде начал пробуксовывать. На видео видно, как его несколько раз сильно заносит, кидая заднюю часть из стороны в сторону. При этом «опасный» транспорт едва не задевает припаркованные вдоль дороги машины.
Добавим, что сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. На Новосибирск обрушился шквальный ветер с мокрым снегом, на дорогах сильная гололедица. Также на дорогах сегодня отмечают массовые аварии, из-за чего город сковали пробки.
Троллейбус заносит на скользкой дороге в центре города..
ИСТОЧНИК KP.RU