2019-04-18T09:53:24+03:00
Авто

Не жалели сил и песка: новосибирские дорожники всю ночь очищали трассы от снега

Уже сейчас, ближе к обеду погода начинает постепенно улучшаться
Надежда ЯРКОВА
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На федеральных трассах снова открыли движение. Фото: nskavtodor.ru.На федеральных трассах снова открыли движение. Фото: nskavtodor.ru.
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С самого утра четверга подрядчики провели противогололедную обработку на трассах и уже к полудню дороги открыли для междугородних поездок.

— В связи с улучшением метеоусловий с 12:40 ограничение для проезда пассажирских автобусов по федеральным трассам в Новосибирской области снято, — рассказали в пресс-службе «Сибуправтодора».

В ведомстве добавили, что сейчас движение для транспорта по всем федеральным автомобильным дорогам в области открыто в штатном режиме.

Из-за непогоды на усиленный режим по очистке дорог перешел и «Новосибирскавтодор».

— Спецтехнику, которая с 1 апреля перешла на летний режим работы, экстренно переоборудовали для зимних работ. В ночь работало около 100 машин, израсходовано примерно 500 тонн противогололедных материалов. Работы по очистке дорого от снега и наледи продолжаются и сейчас, — отметил начальник отдела содержания автомобильных дорог ОАО «Новосибирскавтодор» Тимофей Бережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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