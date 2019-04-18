Не жалели сил и песка: новосибирские дорожники всю ночь очищали трассы от снега
С самого утра четверга подрядчики провели противогололедную обработку на трассах и уже к полудню дороги открыли для междугородних поездок.
— В связи с улучшением метеоусловий с 12:40 ограничение для проезда пассажирских автобусов по федеральным трассам в Новосибирской области снято, — рассказали в пресс-службе «Сибуправтодора».
В ведомстве добавили, что сейчас движение для транспорта по всем федеральным автомобильным дорогам в области открыто в штатном режиме.
Из-за непогоды на усиленный режим по очистке дорог перешел и «Новосибирскавтодор».
— Спецтехнику, которая с 1 апреля перешла на летний режим работы, экстренно переоборудовали для зимних работ. В ночь работало около 100 машин, израсходовано примерно 500 тонн противогололедных материалов. Работы по очистке дорого от снега и наледи продолжаются и сейчас, — отметил начальник отдела содержания автомобильных дорог ОАО «Новосибирскавтодор» Тимофей Бережной.
ИСТОЧНИК KP.RU