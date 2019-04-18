«Подняло парусом»: штормовой ветер сорвал крышу с дома и оборвал провода под Новосибирском

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-18T08:29:11+03:00

Частный дом в поселке Мочище остался без крыши из-за сильного ветра

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Инцидент случился сегодня, 18 апреля под Новосибирском: сильный ветер сорвал крышу с частного дома.

— Сильнейшие потоки ветра сегодня утром в 6:50 сорвали крышу с дома в дачном поселке Мочище, также повреждены газопровод и линия электропередачи, — рассказал очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что никто из владельцев дома и соседних участков при этом не пострадал.

Добавим, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня в городе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703874" frameborder="0"></iframe> Сильный ветер сорвал крышу с дома под Новосибирском..

ИСТОЧНИК KP.RU