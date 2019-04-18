«Подняло парусом»: штормовой ветер сорвал крышу с дома и оборвал провода под Новосибирском
Инцидент случился сегодня, 18 апреля под Новосибирском: сильный ветер сорвал крышу с частного дома.
— Сильнейшие потоки ветра сегодня утром в 6:50 сорвали крышу с дома в дачном поселке Мочище, также повреждены газопровод и линия электропередачи, — рассказал очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что никто из владельцев дома и соседних участков при этом не пострадал.
Добавим, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня в городе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.
Сильный ветер сорвал крышу с дома под Новосибирском..
ИСТОЧНИК KP.RU