2019-04-18T08:29:11+03:00
Происшествия

«Подняло парусом»: штормовой ветер сорвал крышу с дома и оборвал провода под Новосибирском

Частный дом в поселке Мочище остался без крыши из-за сильного ветра
Надежда ЯРКОВА
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Дом остался без крыши из-за сильного ветра.Дом остался без крыши из-за сильного ветра.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Инцидент случился сегодня, 18 апреля под Новосибирском: сильный ветер сорвал крышу с частного дома.

— Сильнейшие потоки ветра сегодня утром в 6:50 сорвали крышу с дома в дачном поселке Мочище, также повреждены газопровод и линия электропередачи, — рассказал очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что никто из владельцев дома и соседних участков при этом не пострадал.

Добавим, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня в городе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Сильный ветер сорвал крышу с дома под Новосибирском..

ИСТОЧНИК KP.RU

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