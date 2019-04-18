2019-04-18T03:41:18+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 18 апреля будет мокрый снег и ветер

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 18 апреля
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе ожидается похолодание с мокрым снегом.Сегодня в городе ожидается похолодание с мокрым снегом.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня в городе будет прохладно до минус 2-5 градусов днем, ожидается мокрый снег и ветер.

— В четверг, 17 апреля в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода, днем небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах местами сильная гололедица. Температура днем составит 0- минус 2 градусов, к ночи похолодает до минус 2-4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 10-15 метров в секунду и порывами до 20 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, днем в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами метели, на дорогах гололед, отложения мокрого снега. Дневная температура будет в пределах минус 3- плюс 2 градусов, ночная около минус 2-7 градусов, при прояснениях до минус 15 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с температурой днем до минус 5 градусов и до минус 6 градусов ночью. Такая погода продержится в городе день, уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют потепление до плюс 5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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