2019-04-16T21:33:11+03:00
Дом. Семья

«Чудесный детеныш»: в зоопарке показали, как живет с бабушкой спасенный орангутан Матику

Видео с подросшим животным, выжившим благодаря новосибирским врачам, растрогало соцсети
Татьяна СОЛОВОВА
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Матику начинает осваиваться среди сородичей. Фото: Наталья НАЗАРОВА/vk.com/moscow_zoo.Матику начинает осваиваться среди сородичей. Фото: Наталья НАЗАРОВА/vk.com/moscow_zoo.
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История орангутана Матику – это маленькое чудо, которое удалось совершить новосибирским врачам. У детеныша обнаружилась закрытая черепно-мозговая травма, перелом теменной кости: видимо, его мама «перестаралась во время ухода за малышом. И потребовалась полуторачасовая операция, чтобы его спасти.

Сейчас Матику живет в московском зоопарке вместе со своей бабушкой Личаной и потихоньку привыкает к общению с сородичами.

- Он очень любознательный, ко всему тянется, все стремится исследовать. Чудесный детеныш, - говорят в московском зоопарке. - Социализация детеныша происходила в несколько этапов: сначала он мог только слышать своих сородичей в соседнем вольере, затем наблюдал за ними через перегородку, потом последовало знакомство с Личаной,крошкой Джелаем и взрослым самцом Джентаном. Постепенно родственники приняли детеныша, во многом ситуации помогло то, с какой нежностью и одновременно любопытством к нему отнесся Джелай. Несмотря на небольшую, но все же ощутимую разницу в возрасте, детеныши отлично поладили между собой и сейчас с удовольствием играют и лазают вместе. Личана же относится к Матику достаточно благосклонно.

А пользователей соцсетей растрогало новое видео с Матику, которым поделился в соцсетях московский зоопарк:

- Много Матику перенес. Надеемся на удачу и терпение работников Московского зоопарка, - пишут одни.

- Хоть бы у малыша все сложилось очень хорошо, - переживают другие.

- Матику всё любопытно, на всё с интересом смотрит! Такой он позитивный и симпатичный, - восхищаются третьи.

В зоопарке показали, как живет спасенный человеческими врачами орангутан Матику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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