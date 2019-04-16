«Неделю лежал с температурой 38»: полугодовалый ребенок умер от гриппа в детской больнице

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-16T12:59:59+03:00

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Полугодовалый ребенок, родившийся с проблемой легких, умер в больнице от гриппа. Своей трагичной историей поделилась мать ребенка на сервисе отзывов «Фламп» в Новосибирске.

— Мы с ребенком попали в больницу в ночь с 21 января на 22 января с температурой 38. Снимок нам сделали на следующий день — обнаружили бронхит. Лечащего врача я сразу предупредила, что ребенок родился недоношенный с проблемами легких, но так и не приняла это к сведению. В итоге неделю сын лежал с высокой температурой 38-38,5, нам ставили только антибиотик и делали ингаляции. Чуть ли не каждый день брали кровь, искали ВИЧ и Гепатит. При этом я говорила врачу, что ребенок вялый, постоянно спит и почти не кушает. На просьбу подойти к ребенку и дать что-то от температуры, эта «горе-врач» ответила мне, что так подходите и ушла на выходные. Дежурного врача тоже было не дождаться, — написала женщина.

Она отметила, что когда прошли выходные, врач так и не подошла к ним на обходе, хотя и была в больнице.

— Пришла заведующая, посмотрела сына, после принесла пульсоксиметр (прибор измеряющий кислород в крови) и он показал критически низкие показатели. Я спросила у заведующей рабочий ли прибор, и она ответила да. После вернулась и сказала, что ребенка сейчас заберут в реанимацию, а я пойду домой. Ребенка спустили в реанимацию, а я сидела под дверью. Позже вышла заведующая и сказала, что состояние крайне тяжелое, ребенком занимаются. Через час заведующая реанимации сообщила, что у сына сильная пневмония и что время упущено, — описала ситуацию сибирячка. — В четверг 31 января наш мальчик умер от гриппа и пневмонии, нам сказали: «Соболезнуем у вас был грипп».

По словам расстроенной женщины, врачи две недели не могли найти у ребенка грипп в больнице, где на каждом углу висят таблички: «Карантин по гриппу».

Сибирячка добавила, что сейчас она обратилась в следственный комитет, там возбудили уголовное дело по факту врачебной халатности.

ИСТОЧНИК KP.RU