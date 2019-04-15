«Люди плачут на улице» - французский художник, живущий в Новосибирске, рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Во Франции – национальная трагедия: пожар охватил собор Парижской Богоматери. О гибели уникального здания скорбят не только парижане, но и жители других городов и стран. Находясь в Новосибирске о крушении здания узнал французский художник Жан-Марк Лаже.
- Во всей Франции люди грустят, некоторые плачут на улице. Французские журналисты пишут, что это - катастрофа для Франции, - прокомментировал Жан-Марк «КП»-Новосибирск».
Находясь за тысячи километров от Парижа, Жан-Марк следит за событиями во Франции через интернет.
- Сейчас на улицах Парижа много людей. На данный момент вся информация во Франции заключается в том, что это - несчастный случай. Когда начался пожар, в соборе шел ремонт, - сказал художник.
Пожар произошел вечером 15 апреля. Во время стихии обрушился один из шпилей здания. Район ЧП оцепили спецслужбы. К месту трагедии прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.
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ИСТОЧНИК KP.RU