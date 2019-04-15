2019-04-15T14:15:59+03:00
Общество

Мужчина продал квартиру, чтобы отдать долг маленькому сыну

Житель Бердска задолжал алиментов на 200 тысяч рублей и пошел на крайнюю меру, чтобы решить проблему
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Мужчина продал квартиру, чтобы оплатить долг.Мужчина продал квартиру, чтобы оплатить долг.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Житель Новосибирской области продал единственное жилье, чтобы заплатить алименты. У него остались деньги, на которые он взял комнату в общежитии.

Об этой истории рассказывают судебные приставы, которые занимались данным делом.

- Мужчина перечислял денежные средства на содержание 5-летнего сына, но эти суммы были настолько незначительными, что у него накопился долг порядка 200 000 рублей, - рассказывают сотрудники областного управления ФССП России. - Официального источника доходов и имущества, на которое возможно обратить взыскание, он не имел, а его банковские счета были пусты.

В итоге 34-летний мужчина продал квартиру и с вырученных денег погасил долг. Остатка ему хватило на комнату в общежитии.

В этой истории, правда, есть важная деталь. Продавать квартиру мужчина стал после того, как приставы узнали о наличии машины у должника и предупредили, что ограничат в праве на управление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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