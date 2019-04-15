Качели над болотом: жители села под Новосибирском пожаловались на отсутствие детской площадки
Жители Убинского района попросили общественников помочь им в ситуации с детской площадкой, а точнее, ее отсутствием.
— Площадку на болоте подростки организовали себе сами, не дождавшись обещанных работ от местных властей. Максимум что смогла сделать администрация за последние три года — навалить несколько куч глины и многократно отчитаться о большой проделанной работе. Сейчас эта благоустроенная территория затоплена гигантской лужей, — описали ситуацию общественникам организации «Гражданский патруль» обратившиеся за помощью жители улицы Дорожной Убинского района.
Видео шокирует и удручает одновременно. Дети, которых окружает пустырь, вместо детской площадки, вынуждены играть на болоте, где соорудили самодельные качели прямо на деревьях.
— Мы устали стучать в закрытые двери администрации Убинского района. От бездействия чиновников страдают ни в чем не повинные дети, которые, судя по всему, так и не дождутся обещанного, — добавили расстроенные сибиряки.
Самодельные качели над болотом в селе под Новосибирском..
ИСТОЧНИК KP.RU