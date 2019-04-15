Качели над болотом: жители села под Новосибирском пожаловались на отсутствие детской площадки

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-15T08:24:27+03:00

Дети соорудили себе качели прямо на болоте. Стоп-кадр с видео vk.com/civilpatrol.

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Жители Убинского района попросили общественников помочь им в ситуации с детской площадкой, а точнее, ее отсутствием.

— Площадку на болоте подростки организовали себе сами, не дождавшись обещанных работ от местных властей. Максимум что смогла сделать администрация за последние три года — навалить несколько куч глины и многократно отчитаться о большой проделанной работе. Сейчас эта благоустроенная территория затоплена гигантской лужей, — описали ситуацию общественникам организации «Гражданский патруль» обратившиеся за помощью жители улицы Дорожной Убинского района.

Видео шокирует и удручает одновременно. Дети, которых окружает пустырь, вместо детской площадки, вынуждены играть на болоте, где соорудили самодельные качели прямо на деревьях.

— Мы устали стучать в закрытые двери администрации Убинского района. От бездействия чиновников страдают ни в чем не повинные дети, которые, судя по всему, так и не дождутся обещанного, — добавили расстроенные сибиряки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703184" frameborder="0"></iframe> Самодельные качели над болотом в селе под Новосибирском..

ИСТОЧНИК KP.RU