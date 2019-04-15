Как в американских сериалах: водитель «Тойоты» попытался сбежать от полицейских, устроив с ними аварию
В Новосибирске пьяный водитель «Тойоты» попытался скрыться от полицейских, бросив во дворах машину, но был пойман преследовавшим его полицейским.
— Возле дома по адресу Стофато, 9 в Октябрьском районе, камеры наружного наблюдения зафиксировали момент, когда молодой человек за рулем седана Toyota, преследуемый полицейскими, остановившись, выбежал из автомобиля и побежал. Вслед за ним побежал один из сотрудников, а в это время, седан начал откатываться назад и врезался в полицейский «УАЗ», — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
У брошенной беглецом «Тойоты» заметны повреждения передней части и правой двери.
Приславший видео очевидец добавил, что пьяный лихач успел задеть несколько машин, но все же попался и оказался без прав и страховки.
Случай на Стофато в Октябрьском районе..
ИСТОЧНИК KP.RU