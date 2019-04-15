Как в американских сериалах: водитель «Тойоты» попытался сбежать от полицейских, устроив с ними аварию

СЕГОДНЯ 04:31 2019-04-15T04:31:37+03:00

Парень выскочил из машины, которая сама покатилась назад, протаранив полицейский «УАЗ»

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В Новосибирске пьяный водитель «Тойоты» попытался скрыться от полицейских, бросив во дворах машину, но был пойман преследовавшим его полицейским.

— Возле дома по адресу Стофато, 9 в Октябрьском районе, камеры наружного наблюдения зафиксировали момент, когда молодой человек за рулем седана Toyota, преследуемый полицейскими, остановившись, выбежал из автомобиля и побежал. Вслед за ним побежал один из сотрудников, а в это время, седан начал откатываться назад и врезался в полицейский «УАЗ», — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

У брошенной беглецом «Тойоты» заметны повреждения передней части и правой двери.

Приславший видео очевидец добавил, что пьяный лихач успел задеть несколько машин, но все же попался и оказался без прав и страховки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703171" frameborder="0"></iframe> Случай на Стофато в Октябрьском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU