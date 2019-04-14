2019-04-14T18:18:57+03:00
Общество

Здравствуй, Клава: В новосибирском зоопарке поселилась галлюциногенная жаба

В контактном зоопарке «Лесное посольство» ядовитую земноводную кормят с рук [ВИДЕО]
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
Колорадскую жабу называют галлюциногенной, так как ее околоушные железы вырабатывают ядовитый секрет. Фото: Контактный зоопарк «Лесное посольство».Колорадскую жабу называют галлюциногенной, так как ее околоушные железы вырабатывают ядовитый секрет. Фото: Контактный зоопарк «Лесное посольство».
Изменить размер текста:

Жители Новосибирска могут наблюдать за экзотической галлюциногенной жабой на выставке лягушек в зоопарке «Лесное посольство».

Колорадскую жабу называют галлюциногенной, так как ее околоушные железы вырабатывают ядовитый секрет, способный вызвать паралич и зрительные галлюцинации.

- Вредоносное воздействие на человека или животных возможно лишь при близком контакте с земноводным, например, если полизать его. Если просто взять животное на руки, никакого негативного эффекта не возникнет. Мы, например, кормим колорадскую жабу с рук, – рассказал экскурсовод-энтомолог контактного зоопарка Кирилл Цепелев.

Вместе с колорадской жабой на выставке представлены лягушки, жабы и тритоны, обитающие в разных уголках мира.

- Например, одна из крупнейших амфибий - ядовитая жаба Ага, лягушка рогатка, испанский иглистый тритон, карликовая лягушка или лягушка - «дюймовочка», - пояснили в зоопарке «Лесное посольство».

Экскурсии, на которых посетителей знакомят с амфибиями, проходят ежедневно: в будни - в 14.00 и 18.00, в выходные - с 11.00 до 19.00

Также гости зоопарка могут посмотреть интересные фильмы, мультфильмы и передачи о лягушках, сфотографироваться с ним.

За посещение экспозиции отдельно платить не нужно - она включена в стоимость входного билета. Выставка продлится до средины мая.

В контактном зоопарке «Лесное посольство» поселилась галлюциногенная жаба.Денис ТАБАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Взлетаем»: девушка записала видео из машины перед гибелью в страшном ДТП
«Дочь не отходит от окна, плачет, ждет»: в Новосибирске пропал кот очень редкой дорогой породы
«Они привыкли к такому?»: девушка станцевала в вагоне метро, а пассажиры даже не подняли головы
Когда надо срочно на работу: мужчина в леопардовом халате рассмешил пассажиров новосибирского метро
Внимание поиск: в Новосибирске ведут поиски 67-летнего пенсионера
Пострадало четверо: на Мочищенском шоссе столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Тойота Чайзер»
Вновь победа: Роман Власов завоевал золото на чемпионате Европы
Скручивай удочки: Спасатели запретили выходить и выезжать на лед в Новосибирской области
Свой человек: Николай Заварухин станет новым главным тренером хоккейной «Сибири»
Внимание объезд: в Новосибирске закрыли движение по улице Бориса Богаткова
Дела семейные: В Татарском районе отец ударил ножом сына
Погода на день в Новосибирске: 14 апреля после обеда дождь и похолодание к вечеру
«Товарищ страшный сержант»: пьяный новосибирский правозащитник устроил стрельбу в Москве и нагрубил полицейскому
В Венгеровском районе Новосибирской области обрушился мост
«Вытаскивали детей через разбитое окно»: соседи спасли из огня семерых школьников
«Очень любит тряпку»: в Новосибирском зоопарке шимпанзе Люсю научили мыть полы
Полицейские дали ориентировку на педофила-серийника, жертвами которого стали дети в Ленинском районе
«А бомжи разбежались»: возле площади Трубникова загорелся одноэтажный дом
Андрею Макаревичу в Новосибирске подарили одежду