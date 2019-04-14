Здравствуй, Клава: В новосибирском зоопарке поселилась галлюциногенная жаба
Жители Новосибирска могут наблюдать за экзотической галлюциногенной жабой на выставке лягушек в зоопарке «Лесное посольство».
Колорадскую жабу называют галлюциногенной, так как ее околоушные железы вырабатывают ядовитый секрет, способный вызвать паралич и зрительные галлюцинации.
- Вредоносное воздействие на человека или животных возможно лишь при близком контакте с земноводным, например, если полизать его. Если просто взять животное на руки, никакого негативного эффекта не возникнет. Мы, например, кормим колорадскую жабу с рук, – рассказал экскурсовод-энтомолог контактного зоопарка Кирилл Цепелев.
Вместе с колорадской жабой на выставке представлены лягушки, жабы и тритоны, обитающие в разных уголках мира.
- Например, одна из крупнейших амфибий - ядовитая жаба Ага, лягушка рогатка, испанский иглистый тритон, карликовая лягушка или лягушка - «дюймовочка», - пояснили в зоопарке «Лесное посольство».
Экскурсии, на которых посетителей знакомят с амфибиями, проходят ежедневно: в будни - в 14.00 и 18.00, в выходные - с 11.00 до 19.00
Также гости зоопарка могут посмотреть интересные фильмы, мультфильмы и передачи о лягушках, сфотографироваться с ним.
За посещение экспозиции отдельно платить не нужно - она включена в стоимость входного билета. Выставка продлится до средины мая.
В контактном зоопарке «Лесное посольство» поселилась галлюциногенная жаба.Денис ТАБАКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU