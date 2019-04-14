Здравствуй, Клава: В новосибирском зоопарке поселилась галлюциногенная жаба

СЕГОДНЯ 18:18 2019-04-14T18:18:57+03:00

Колорадскую жабу называют галлюциногенной, так как ее околоушные железы вырабатывают ядовитый секрет. Фото: Контактный зоопарк «Лесное посольство».

В контактном зоопарке «Лесное посольство» ядовитую земноводную кормят с рук [ВИДЕО]

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Жители Новосибирска могут наблюдать за экзотической галлюциногенной жабой на выставке лягушек в зоопарке «Лесное посольство».

Колорадскую жабу называют галлюциногенной, так как ее околоушные железы вырабатывают ядовитый секрет, способный вызвать паралич и зрительные галлюцинации.

- Вредоносное воздействие на человека или животных возможно лишь при близком контакте с земноводным, например, если полизать его. Если просто взять животное на руки, никакого негативного эффекта не возникнет. Мы, например, кормим колорадскую жабу с рук, – рассказал экскурсовод-энтомолог контактного зоопарка Кирилл Цепелев.

Вместе с колорадской жабой на выставке представлены лягушки, жабы и тритоны, обитающие в разных уголках мира.

- Например, одна из крупнейших амфибий - ядовитая жаба Ага, лягушка рогатка, испанский иглистый тритон, карликовая лягушка или лягушка - «дюймовочка», - пояснили в зоопарке «Лесное посольство».

Экскурсии, на которых посетителей знакомят с амфибиями, проходят ежедневно: в будни - в 14.00 и 18.00, в выходные - с 11.00 до 19.00

Также гости зоопарка могут посмотреть интересные фильмы, мультфильмы и передачи о лягушках, сфотографироваться с ним.

За посещение экспозиции отдельно платить не нужно - она включена в стоимость входного билета. Выставка продлится до средины мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703142" frameborder="0"></iframe> В контактном зоопарке «Лесное посольство» поселилась галлюциногенная жаба.Денис ТАБАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU