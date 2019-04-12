Все ради отпуска: сибирячка оплатила долг в 700 тысяч рублей, чтобы улететь за границу

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-12T12:21:13+03:00

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Жительнице Куйбышева пришлось заплатить крупную сумму по кредитным долгам, когда узнала, что ей наложили ограничение на выезд за пределы РФ

— В отделе судебных приставов по Куйбышевскому и Барабинскому районам на исполнении находилось пять исполнительных производств в отношении 38-летней местной жительницы с взысканием кредитной задолженности на общую сумму около 650 000 рублей. Однако, пристав выяснил, что должница нигде официально не работает, ее банковские счета пусты, имущество отсутствует. Тогда женщине был ограничен выезд из России и выставлен запрет на регистрационные действия, в отношении ½ принадлежащей ей доли в частном доме, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

После этого женщина сама пришла в отдел судебных приставов, и сообщила о том, что хочет оплатить кредиты. Приставам она призналась, что неофициально работает мастером маникюра на дому и очень долго копила деньги на путешествие и не так давно она купила билеты в турагентстве, и чтобы долгожданный отпуск не сорвался, решила рассчитаться с долгами.

— Девушка оплатила всю сумму долга вместе с исполнительским сбором, что обошлось ей порядка 690 000 рублей. Теперь все ограничения с должницы сняты, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU