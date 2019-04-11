«Многозадачность. Мужчинам не понять»: успевающая болтать и краситься за рулем девушка рассмешила новосибирцев

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-11T08:31:25+03:00

А вы так можете? - Делать несколько дел одновременно. Фото: instagram.com/instact54.

Краситься и разговаривать по телефону, да еще и сидя за рулем машины — такое под силу только сибирским девушкам

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В Новосибирске можно успеть делать несколько дел одновременно, пока стоишь в пробке. Этим и занималась девушка, которая попала в кадр на площади Труда.

— А вот эта девушка в дорожных конфликтах не участвует, и успевает одновременно говорить по телефону и красить ресницы, — поделился забавным фото подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».

Девушка, которая умудряется в сверхплотном движении по площади Труда не только следить за дорогой, но и разговаривать по телефону, параллельно, подкрашивая глаза, повеселила пользователей соцсетей. При этом многие признают, что это не редкие случаи среди новосибирских автоледи. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— Все лучше, чем мужчины все в носу своем норы роют, если в пробке. Почему и нет, — отмечает один.

— Розетка бы была в машине, еще и голову бы сушили, — шутит второй.

— Ну и молодец раз все сразу умеет! Некоторые держат руль двумя руками, смотрят за дорогой, а ездить не умеют, — добавляет третий.

— Многозадачность. Мужчинам не понять, — замечает четвертый.

— Все девчонки, мне кажется, так делают. А чего просто стоять и тупить то. Время с пользой так сказать, — поддерживает пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU