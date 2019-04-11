2019-04-11T06:41:51+03:00
Общество

Опасность на каждом шагу: в Академгородке дети два года ходят в школу по теплотрассе

Другой дороги, чтобы добраться до школы у детей нет из-за непролазной грязи на улице
Надежда ЯРКОВА
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Дети вынуждены ходить по опасным трубам теплотрассы. Фото: "Гражданский патруль".Дети вынуждены ходить по опасным трубам теплотрассы. Фото: "Гражданский патруль".
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Школьники Советского района каждый день ходят в свои школы с риском для жизни, балансируя на трубах теплоцентрали над десятиметровым провалом.

— Вот уже несколько лет местные жители безуспешно пытаются добиться ремонта улицы Теплой, которая каждую весну и осень превращается в полосу препятствий. Там не могут пройти пешеходы, а легковые автомобили, и даже мощные внедорожники не могут проехать по этой грязи. При этом улица Теплая является единственной дорогой к лицею №130 и гимназии №5, — рассказали в общественной организации «Гражданский патруль», куда и обратились за помощью жители поселка Кирово, который расположен в Академгородке, за Ботаническим садом.

По словам жительницы улицы Зеленой Анны Усковой, добраться до домов на улице Зеленой не могут ни «скорая», ни такси, ни пешеходы. На дороге огромная лужа, которую вброд не преодолеть. Попытки местных жителей каким-то образом благоустроить дорогу наткнулась на реакцию чиновников, которые напомнили, что это незаконно.

— С улицы Зеленой иначе, чем по улице Теплой к школам не выйти. До остановок еще надо дойти, а здесь непролазная грязь. В этом году еще худо-бедно машины проезжают, в прошлом мы не могли выехать никак, бросали машины в Академгородке и шли пешком. А дети вынужденно ходят по трубам теплотрассы, хотя мы им запрещаем это делать. Но выбора и нет, либо по грязи, либо по трубам, через речку внизу и над оврагом, где глубина метров десять. Каждый день боимся, что кто-нибудь упадет, — рассказала Анна Ускова.

Дорога до школы у детей - это полоса препятствий. Фото: "Гражданский патруль".

Дорога до школы у детей - это полоса препятствий. Фото: "Гражданский патруль".

Кроме того, официально данный участок вообще не стоит на балансе, поэтому каждый год жители поселка Кирово получают от администрации города и Советского района отписки. Поэтому улица до сих пор не освещена.

Общественники обратились в прокуратуру по факту халатности администрации Советского района, которая угрожает безопасности детей, а также с просьбой обратиться в суд, чтобы обязать администрацию Советского района принять на баланс участок дороги со стороны поселка Кирова, а также построить пешеходную дорожку до улицы Зеленодолинской.

— Не думаем, что обустроить тротуар на улице Теплой такая уж проблема, поскольку в советское время тротуар существовал, и его остатки еще можно найти. Сейчас же имеет место безразличие главы района не только к проблемам жителей, которые уже несколько лет просят сделать хоть какой-то тротуар, но и безопасности детей. Надеемся, что после нашего обращения в прокуратуру эта проблема решится, — отметил руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Школьники в Академгородке добираются до школы по теплотрассе..

ИСТОЧНИК KP.RU

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