Назад в прошлое: собранный новосибирцами штурмовик Ил-2 снимают в фильме о войне

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-10T11:01:24+03:00

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Восстановленный сотрудниками НГТУ штурмовик Ил-2 поднялся в небо над Калугой для съемок художественного фильма о войне.

— Вновь собранный новосибирцами штурмовик сейчас задействован в съемках художественного фильма о войне. Главный герой, как и Алексей Маресьев, потеряет ноги, но будет пытаться вернуться к своим и после госпиталя вернется в строй. А самолет должен будет вновь разбиться. Главную роль исполнит Петр Федоров. Актер уже играл в фильмах про Великую Отечественную. Он снимался в «Сталинграде» и ремейке знаменитой советской картины «А зори здесь тихие», — рассказали в пресс-службе вуза.

Самолет взлетел на аэродроме Орешково, который находится недалеко от Калуги. Управлял штурмовиком Ил-2 директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина, летчик-испытатель Владимир Барсук.

— Основная задача в этих съемках была — получить видеоматериалы о реальных полетах настоящего самолета Ил-2. Была детальная проработка всех воздушных сцен этого фильма. Сначала мультипликация, которая была разложена. Виды, маневры, которые необходимо было совершить, — поделился директор СибНИА имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.

Напомним, штурмовик Ил-2 был найден в 2012 году в озере Кривое в Мурманской области. Его восстановили в Новосибирске в 2017 году. Руководил процессом доктор технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимир Бернс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702248" frameborder="0"></iframe> Восстановленный сотрудниками НГТУ НЭТИ Ил-2 летает в небе над Калугой.

ИСТОЧНИК KP.RU