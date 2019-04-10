Назад в прошлое: собранный новосибирцами штурмовик Ил-2 снимают в фильме о войне
Восстановленный сотрудниками НГТУ штурмовик Ил-2 поднялся в небо над Калугой для съемок художественного фильма о войне.
— Вновь собранный новосибирцами штурмовик сейчас задействован в съемках художественного фильма о войне. Главный герой, как и Алексей Маресьев, потеряет ноги, но будет пытаться вернуться к своим и после госпиталя вернется в строй. А самолет должен будет вновь разбиться. Главную роль исполнит Петр Федоров. Актер уже играл в фильмах про Великую Отечественную. Он снимался в «Сталинграде» и ремейке знаменитой советской картины «А зори здесь тихие», — рассказали в пресс-службе вуза.
Самолет взлетел на аэродроме Орешково, который находится недалеко от Калуги. Управлял штурмовиком Ил-2 директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина, летчик-испытатель Владимир Барсук.
— Основная задача в этих съемках была — получить видеоматериалы о реальных полетах настоящего самолета Ил-2. Была детальная проработка всех воздушных сцен этого фильма. Сначала мультипликация, которая была разложена. Виды, маневры, которые необходимо было совершить, — поделился директор СибНИА имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.
Напомним, штурмовик Ил-2 был найден в 2012 году в озере Кривое в Мурманской области. Его восстановили в Новосибирске в 2017 году. Руководил процессом доктор технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимир Бернс.
Восстановленный сотрудниками НГТУ НЭТИ Ил-2 летает в небе над Калугой.
ИСТОЧНИК KP.RU